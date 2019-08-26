Пять клубов лидируют в чемпионате России после семи туров

В чемпионате России сложилась уникальная ситуация после семи туров. Сразу пять клубов набрали одинаковое количество очков и возглавляют турнирную таблицу. 1-5 место делят "Краснодар", "Спартак", "Локомотив", "Зенит" и "Ростов".

В 8-м туре состоятся сразу два матча лидеров. 31 августа "Локомотив" примет "Ростов", а 1 сентября "Спартак" на своем поле сыграет с "Зенитом". Также 1 сентября свой матч проведет "Краснодар", который на выезде встретится с "Уралом".

Стоит отметить, что всего на одно очко от лидирующей пятерки отстают ЦСКА и тульский "Арсенал".

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