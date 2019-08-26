Пять клубов лидируют в чемпионате России после семи туров
В чемпионате России сложилась уникальная ситуация после семи туров. Сразу пять клубов набрали одинаковое количество очков и возглавляют турнирную таблицу. 1-5 место делят "Краснодар", "Спартак", "Локомотив", "Зенит" и "Ростов".
В 8-м туре состоятся сразу два матча лидеров. 31 августа "Локомотив" примет "Ростов", а 1 сентября "Спартак" на своем поле сыграет с "Зенитом". Также 1 сентября свой матч проведет "Краснодар", который на выезде встретится с "Уралом".
Стоит отметить, что всего на одно очко от лидирующей пятерки отстают ЦСКА и тульский "Арсенал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Уфа
|7
|10
|9
|Рубин
|7
|10
|10
|Динамо Москва
|7
|8
|11
|Урал
|6
|7
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|7
|2