Пять клубов отказались от Обамеянга до его перехода в "Барселону"

Фото: инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Пять клубов отказались подписывать габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга до его перехода в "Барселону", сообщает журналист Фабрицио Романо в своём твиттере.

По сведениям источника, футболистом заинтересовался только саудовский "Аль-Наср", но форвард хотел остаться в Европе. В итоге он на правах свободного агента перешел в " Барселону" в конце января.

В нынешнем сезоне 32-летний Обамеянг провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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