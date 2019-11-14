Пять клубов поспорят летом за Санчо

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо с высокой долей вероятности сменит команду следующим летом.

По информации Daily Mail, англичанин разочаровался в проекте "шмелей" и хочет получить новый вызов в карьере.

Кроме того, 19-летний футболист столкнулся с непониманием со стороны клуба, который уже несколько раз штрафовал его по дисциплинарным причинам.

Утверждается, что по окончании сезона борьба за Санчо развернётся между "Реалом", "Барселоной", "Ливерпулем", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

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