Пять клубов поспорят за 18-летнего корейца из "Валенсии"

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Пять клубов поспорят за 18-летнего корейца из "Валенсии"

Полузащитник "Валенсии" Ли Кан Ин пользуется спросом на европейском трансферном рынке, сообщает Super Deporte.

По информации источника, 18-летний футболист попал в сферу интересов "Аякса", "Эспаньола", "Леванте", "Гранады" и "Осасуны".

Кореец является воспитанником "летучих мышей", за основную команду он выступает с октября 2018 года. Отступные в его контракте - 80 миллионов евро.

Ли Кан Ин признавался лучшим игроком молодежного ЧМ-2019 (U-20).

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