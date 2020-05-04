Пять клубов поспорят за атакующего хавбека "Фейеноорда"
Атакующий полузащитник "Фейеноорда" Оркун Кекчю привлёк внимание нескольких европейских клубов.
По информации Express, на 19-летнего голландца нацелились "Челси", "Арсенал", "Рома", "Аталанта" и "Бетис".
Рыночная стоимость хавбека оценивается в 12,5 миллионов евро, однако заплатить за него придётся как минимум вдвое больше.
В текущем сезоне Кекчю сыграл за "Фейеноорд" 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 6 ассистов.
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|Лестер Сити
|27
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|27
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|Манчестер Юнайтед
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|Астон Вилла
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