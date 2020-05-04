Пять клубов поспорят за атакующего хавбека "Фейеноорда"

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Пять клубов поспорят за атакующего хавбека "Фейеноорда"

Атакующий полузащитник "Фейеноорда" Оркун Кекчю привлёк внимание нескольких европейских клубов.

По информации Express, на 19-летнего голландца нацелились "Челси", "Арсенал", "Рома", "Аталанта" и "Бетис".

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 12,5 миллионов евро, однако заплатить за него придётся как минимум вдвое больше.

В текущем сезоне Кекчю сыграл за "Фейеноорд" 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

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