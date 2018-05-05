Пять клубов претендуют на форварда "Интера"

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Пять клубов претендуют на форварда "Интера"

Пять клубов претендуют на форварда "Интера" Андреа Пинамонти, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, к 18-летнему нападающему проявляют интерес "Ювентус", ПСЖ, "Ливерпуль", "Атлетико" и "Валенсия".

В этом сезоне Пинамонти сыграл за основную команду "Интера" всего 2 матча. Его контракт с "нерадзурри" рассчитан до 2021 года.

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