Пять клубов претендуют на хавбека "Баварии"

Теги бавария мюнхенкорентен толиссоманчестер юнайтедарсенал лондоннаполиювентусатлетико мадридтрансферы

Пять клубов претендуют на хавбека "Баварии"

У полузащитника мюнхенской "Баварии" Корентена Толиссо есть несколько вариантов продолжения карьеры.

По информации Tuttomercatoweb, в услугах 25-летнего француза заинтересованы "Ювентус", "Наполи", "Атлетико", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

"Ротен" готовы продать игрока летом, поскольку он потерял ключевую роль в команде из-за регулярных травм.

В текущем сезоне Толиссо забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 матчах. Его рыночная стоимость - 25,5 миллионов евро.

Не пропустите: Президент "Баварии" сравнил Мюллера с Октоберфестом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ростов" продлил контракты с двумя игроками

"Ростов" продлил контракты с двумя игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов