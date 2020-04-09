Пять клубов претендуют на хавбека "Баварии"
У полузащитника мюнхенской "Баварии" Корентена Толиссо есть несколько вариантов продолжения карьеры.
По информации Tuttomercatoweb, в услугах 25-летнего француза заинтересованы "Ювентус", "Наполи", "Атлетико", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
"Ротен" готовы продать игрока летом, поскольку он потерял ключевую роль в команде из-за регулярных травм.
В текущем сезоне Толиссо забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 матчах. Его рыночная стоимость - 25,5 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16