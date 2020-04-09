Пять клубов претендуют на хавбека "Баварии"

У полузащитника мюнхенской "Баварии" Корентена Толиссо есть несколько вариантов продолжения карьеры.

По информации Tuttomercatoweb, в услугах 25-летнего француза заинтересованы "Ювентус", "Наполи", "Атлетико", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

"Ротен" готовы продать игрока летом, поскольку он потерял ключевую роль в команде из-за регулярных травм.

В текущем сезоне Толиссо забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 24 матчах. Его рыночная стоимость - 25,5 миллионов евро.

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