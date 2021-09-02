Пять клубов РПЛ получали предложения арендовать Пьянича

Фото инстаграм Миралема Пьянича

Как сообщалось ранее, полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич может оказаться в чемпионате России.

По информации Todofichajes, услуги 31-летнего футболиста были предложены пяти клубам РПЛ.

Запросы получали "Зенит", "Спартак", "Локомотив", ЦСКА и "Рубин". Во всех случаях речь шла об аренде.

Сам Пьянич предпочитает вернуться в "Ювентус", однако трансферное окно в Европе уже закрыто.

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