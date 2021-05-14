Пять клубов РПЛ прошли лицензирование для участия в еврокубках

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Пять клубов РПЛ прошли лицензирование для участия в еврокубках

Пять клубов российской Премьер-лиги готовы представить турнир в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций.

Об успешном прохождении соответствующего лицензирования сообщили "Локомотив", "Спартак", "Сочи", "Рубин" и "Ростов".

Напомним, что "красно-белые" и "железнодорожники" ведут борьбу за второе место в турнирной таблице РПЛ, дающее право сыграть в квалификации ЛЧ.

"Ростов" уже потерял шансы на попадание в еврокубки.

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