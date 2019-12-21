Пять клубов РПЛ ведут борьбу за белорусского нападающего Шкурина
Форвард "Энергетика-БГУ" Илья Шкурин с высокой долей вероятности продолжит карьеру в России.
По информации "Прессбол", 20-летний белорус интересен ЦСКА, "Спартаку", "Динамо", "Ростову" и "Рубину".
При этом фаворитами в гонке за перспективным нападающим считаются московские армейцы.
В сезоне-2019 Шкурин забил 20 голов и сделал 7 ассистов в 28 матчах. Его рыночная стоимость - 750 тысяч евро.
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|Команда
|М
|О
|1
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|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
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|8
|Неман Гродно
|26
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|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
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|Динамо Брест
|26
|24
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|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18