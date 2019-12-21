Пять клубов РПЛ ведут борьбу за белорусского нападающего Шкурина

Форвард "Энергетика-БГУ" Илья Шкурин с высокой долей вероятности продолжит карьеру в России.

По информации "Прессбол", 20-летний белорус интересен ЦСКА, "Спартаку", "Динамо", "Ростову" и "Рубину".

При этом фаворитами в гонке за перспективным нападающим считаются московские армейцы.

В сезоне-2019 Шкурин забил 20 голов и сделал 7 ассистов в 28 матчах. Его рыночная стоимость - 750 тысяч евро.

Не пропустите: ЦСКА не будет выкупать Лукаса Сантоса. | http://soccernews.ru