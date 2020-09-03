Пять клубов РПЛ ведут борьбу за вингера "Спартака" Глушенкова

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Пять клубов РПЛ ведут борьбу за вингера "Спартака" Глушенкова

Вингер московского "Спартака" Максим Глушенков, вероятнее всего, сменит команду до закрытия трансферного окна.

По информации "СЭ", предметный интерес к 21-летнему футболисту проявляют "Арсенал", "Химки", "Ахмат", "Сочи" и "Уфа".

Фаворитом в борьбе за перспективного игрока считаются тульские "канониры".

В этом сезоне Глушенков сыграл за "Спартак" 5 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 1,2 миллиона евро.

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