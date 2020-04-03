Пять клубов РПЛ выступили за досрочное завершение сезона и обнуление результатов

Сегодня, 3 апреля, состоялось совместная онлайн-конференция всех 16 клубов РПЛ и руководства лиги.

В ходе совещания поднимался вопрос досрочного завершения сезона 2019/20 и обнуления его результатов.

В частности, такую инициативу поддержали "Сочи", "Рубин", "Ахмат", "Урал" и "Крылья Советов".

В то же время топ-клубы РПЛ и Российский футбольный союз выступили против данной идеи, настаивая на проведении оставшихся восьми туров чемпионата после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране.

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