Пять клубов составят конкуренцию ПСЖ в гонке за Диарра

Сразу пять клубов составят конкуренцию ПСЖ в гонке за бывшим полузащитником "Локомотива" и "Анжи" Лассана Диарра.

Как сообщает Habertürk, в борьбу за 32-летнего француза включились "Фенербахче", "Галатасарай", "Манчестер Юнайтед", "Милан" и "Сент-Этьен".

Напомним, что у Диарра истёк контракт с "Аль-Джазирой", поэтому он может перейти в новый клуб на правах свободного агента.

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