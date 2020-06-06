Пять клубов ведут борьбу за форварда "Вулверхэмптона" Хименеса

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Пять клубов ведут борьбу за форварда "Вулверхэмптона" Хименеса

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес пользуется серьёзным спросом на европейском трансферном рынке.

Сообщается об интересе к 29-летнему мексиканцу со стороны пяти клубов - "Реала", "Барселоны", "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".

В условиях кризиса "волки" могут продать форварда всего за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Хименес провёл за "Вулверхэмптон" 44 матча, в которых забил 22 гола и сделал 10 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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