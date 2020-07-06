Пять клубов ведут борьбу за Манджукича

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Пять клубов ведут борьбу за Манджукича

Известный хорватский нападающий Марио Манджукич пользуется спросом на европейском трансферном рынке.

Сообщается, что интерес к 34-летнему футболисту проявляют как минимум пять клубов.

Речь идёт о московском "Локомотиве", итальянских "Милане" и "Беневенто", а также турецких "Фенербахче" и "Галатасарае".

Напомним, что Манджукич является свободным агентом. Накануне балканец расторг соглашение с катарским "Аль-Духайлем".

Не пропустите: Манджукич озвучил "Локомотиву" свои финансовые требования. | http://soccernews.ru
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