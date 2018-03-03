Пять ключевых игроков ПСЖ пропустят матч с "Труа"

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Пять ключевых игроков ПСЖ пропустят матч с "Труа"

Тренерский штаб ПСЖ во главе с Унаи Эмери определился с заявкой на матч 28-го тура французской Лиги 1 против "Труа".

Этот поединок пропустят Неймар, Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Хавьер Пасторе и Марко Верратти. Первые двое - травмированы, а остальным предоставили дополнительный отдых в преддверии ответной встречи 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Реалом".

Напомним, что матч "Труа" - ПСЖ состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.  

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