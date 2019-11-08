Пять команд досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы

По итогам четвёртого тура группового этапа Лиги Европы определились первые участники плей-офф турнира.

Досрочно в 1/16 финала ЛЕ пробились "Манчестер Юнайтед", "Эспаньол", "Севилья", "Селтик" и "Базель".

Стоит отметить, что у "Севильи" стопроцентный результат - 4 победы в 4 матчах. "МЮ", "Эспаньолу", "Селтику" и "Базелю" для решения задачи хватило 10 баллов.

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