Пять легенд футбола, которые забили больше Криштиану Роналду

Свой среди лучших, но пока ещё не величайший.

В этом месяце Криштиану Роналду забил свой 700 гол в карьере. Впечатляет. Этой цифры он достиг за 973 матча. Он забил в 458 играх в 12 разных турнирах. Таким образом получается, что он отмечался голом каждые 112 минут – 47% всех матчей.

За «Спортинг» он забил пять за 31 матч, за «Манчестер Юнайтед» – 118 за 292, за «Реал» – 451 за 438, а за «Ювентус» – 32 за 51. Таким образом он стал одним из тех немногих, кто забил более 700. И португалец пока не планирует останавливаться.

Посмотрим, кто забил даже больше, чем он.

5. Герд Мюллер (735 голов)

Великий немецкий бомбардир считается одним из лучших нападающих в истории. 15 лет он провёл в «Баварии», где до сих пор держит рекорд по количеству голов.

Легенда мюнхенцев, на чьём счету победный гол в ЧМ-1974, в среднем забивал больше гола за игру в сборной – в его активе 68 мячей за 62 игры.

4. Ференц Пушкаш (746 голов)

Ещё одно имя, которое никогда не будет забыто. «Галопирующий майор» был частью двух грандиозных команд – «могучих мадьяров» (сборная Венгрии) и «Реала», в 1960 году ставшего чемпионом Европы.

Легенда Венгрии и «Реала» был настолько влиятельным игроком, что каждый год ФИФА награждает футболистов премией имени Пушкаша за самый красивый гол.

3. Пеле (767 голов)

Человек, не нуждающийся в представлении. За свою карьеру Пеле побил не один рекорд. Его имя включено в Книгу рекордов Гиннесса – за 1363 матча он забил 1281 гол, больше, чем кто-либо.

Трёхкратный чемпион Бразилии за свою профессиональную карьеру отметился 767 мячами за 831 игру. Да, это по 0,92 гола за матч. Именно он забил сотый мяч Бразилии на мундиалях, огорчив сборную Италии в 1970.

2. Ромарио (772 гола)

Бразильцев неслучайно считают любителями атакующей игры. Это доказывает Ромарио, на чьём счету 772 гола за 994 матча.

Ныне политик, Ромарио был признан Игроком года по версии ФИФА в 1994. Вместе с Пеле он был включён в символическую сборную чемпионатов мира в 2002.

Роналдо утверждал, что именно Ромарио был его кумиром, а Йохан Кройф называл его «гением» в одиннадцатиметровой зоне.

1. Йозеф Бицан (805 голов)

Возможно, это не то имя, которое вы ожидали увидеть на первом месте. Но статистика не даст соврать: легендарный австриец был невероятным снайпером.

За свою карьеру Бицан не выступал за именитые команды. Поиграв за австрийские «Рапид» и «Адмиру», он перебрался в Чехию, где и завершил карьеру. Здесь он стабильно становился лучшим в «Славии», «Витковице», «Спартаке» из Градец-Кралова и пражском «Динамо». Также он может похвастаться тем, что поиграл аж за три сборные – за Австрию, Чехословакию и Богемию и Моравию.

Считается, что за свою карьеру он забил около 1470 голов, но эта цифра включает в себя и неофициальные матчи.

Юрий Сергеев

