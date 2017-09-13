Пять лет без еврокубковых побед: "Спартак" отправляется в гости к "Марибору"

"Марибор" – "Спартак"

Стадион: "Людски"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Дениз Айтекин (Германия)

Московский "Спартак" спустя пять лет возвращается в Лигу чемпионов. Последний раз красно-белые играли в самом престижном турнире Европы в 2012 году. Соперниками тогда были "Барселона", "Селтик" и "Бенфика", выиграть удалось лишь у португальской команды. "Спартак" занял последнее место в группе и до сегодняшнего дня в Лиге чемпионов не участвовал. Затем москвичей дважды постигала неудача в квалификационном раунде Лиги Европы: в 2013 году вылет от "Санкт-Галлена", а в 2016 – от кипрского клуба АЕК. В итоге безвыигрышная серия "Спартака" в еврокубках уже составляет семь игр.

Команда Карреры очень неудачно начала чемпионат страны, на данный момент красно-белые занимают лишь восьмое место, выиграв только три игры из девяти. "Спартак" проиграл два дерби, а также принципиальнейший матч против "Зенита", кроме того, были потеряны очки в играх с Уфе, Хабаровске, а также в поединке с "Динамо". На чужом поле "Спартак" в чемпионате еще не побеждал. Хуже дела с выездными матчами обстоят только у "Анжи" и "Ска-Хабаровска". Теперь же "Спартаку" предстоит сыграть на выезде против "Марибора".

Словенцы лишь дважды в своей истории выходили в групповой этап Лиги чемпионов. В 1999 году "Марибор" занял последнее место в группе с "Лацио", киевским "Динамо" и "Байером", а в 2014 году им в соперники достались "Спортинг", "Шальке" и "Челси". Словенцы заняли последнее место в своем квартете. В итоге "Марибор" за два розыгрыша сумел одержать лишь одну победу (в Киеве).

В составе команды нет известных игроков, отдельного внимания заслуживает лишь сын лучшего игрока в истории Словении Златко Заховича. Луке Заховичу только 21 год, однако, он уже успел провести за "Марибор" 100 матчей, в которых забил 34 гола. Два из них молодой нападающий забил в Лиге чемпионов (в ворота "Спортинга" и "Зрински"). Матч против португальской команды был для него дебютным в турнире, его гол на последней минуте принес "Марибору" ничью.

Интересные факты противостояния:

Команды никогда ранее не встречались между собой.

"Спартак" никогда не играл против словенских клубов, а "Марибор" дважды сыграл против "Рубина" в группе ЛЕ-13/14. В Казани была зафиксирована ничья, а в Словении россияне выиграли со счетом 2:5.

"Спартак" не выигрывает в еврокубках с 2012 года.

Ориентировочные составы:

"Марибор": Ханданович, Вилер, Шулер, Райчевич, Милец, Огринец, Врховец, Бажде, Таварес, Бохар, Месанович.

"Спартак": Ребров, Кутепов, Боккетти, Джикия, Комбаров, Попов, Фернандо, Глушаков, Ещенко, Промес, Адриано.

Прогноз на матч:

"Спартак" является фаворитом, однако москвичи в текущем сезоне не смогли переиграть на выезде даже команды из нижней половины таблицы РФПЛ, теперь же против них сыграет чемпион Словении, который на домашнем стадионе постарается показать свою лучшую игру.

Букмекеры предлагают на победу "Спартака" коэффициент 1.80, на ничью – 3.40, на "Марибор" – 4.40.

Вячеслав Горбачев

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