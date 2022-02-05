Пять основных игроков ПСЖ пропустят матч с "Лиллем"

Фото сайт ПСЖ

ПСЖ испытывает кадровые проблемы в преддверии игры 23-го тура чемпионата Франции против "Лилля".

Как сообщает официальный сайт парижан, из-за травм матч пропустят вратарь Кейлор Навас, защитник Серхио Рамос, хавбек Джорджиньо Вейналдум, а также форварды Мауро Икарди и Неймар.

ПСЖ сыграет на выезде с "Лиллем" в воскресенье, 6 февраля, в 22:45 по московскому времени.

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