Пять основных игроков ПСЖ пропустят матч с "Лиллем"
Фото сайт ПСЖ
ПСЖ испытывает кадровые проблемы в преддверии игры 23-го тура чемпионата Франции против "Лилля".
Как сообщает официальный сайт парижан, из-за травм матч пропустят вратарь Кейлор Навас, защитник Серхио Рамос, хавбек Джорджиньо Вейналдум, а также форварды Мауро Икарди и Неймар.
ПСЖ сыграет на выезде с "Лиллем" в воскресенье, 6 февраля, в 22:45 по московскому времени.
Не пропустите: Месси рассказал Хави, Альбе и Бускетсу о своём кризисе в ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Челси" и "Вест Хэм" пробились в 1/8 финала Кубка Англии
-
"Уфа" объявила о подписании Кабутова
-
Хави объяснил, почему он не отстранил Дембеле от команды
-
Помощник Карпина пообщался с Дзюбой
-
Соболев чуть не подрался с соперником в товарищеском матче после своего же грубого фола
-
"Химки" и "Рубин" расписали безголевую ничью в товарищеском матче
-
Онопко высказался о противостоянии "Зенита" и "Бетиса" в Лиге Европы
-
Пять основных игроков ПСЖ пропустят матч с "Лиллем"
-
Супряга: "Луческу сказал, чтобы я в киевское "Динамо" больше не возвращался"
-
"Химки" объявили о трансфере полузащитника "Алании"
-
Шалимов рассказал об особенностях работы с владельцем "Краснодара" Галицким
-
Рюдигер отклонил предложение "Челси" о продлении контракта с двукратным увеличением зарплаты
-
"Уфа" усилилась португальским хавбеком
-
"Эвертон" сорвал переход Деле Алли в турецкий клуб
-
"Нижний Новгород" купил норвежского вингера
-
У Тухеля выявлен коронавирус
-
Бензема пропустит ещё один матч "Реала"
-
Шалимов рассказал о большом желании Шатова играть за "Урал"
-
Каррера просил экс-защитника "Спартака" помочь ему с трудоустройством в Малайзии
-
"Тоттенхэм" поспорит за нападающего "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13