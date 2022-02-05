Пять основных игроков ПСЖ пропустят матч с "Лиллем"

Теги псжтравмылиллькейлор навассерхио рамосджорджиньо вейналдуммауро икардинеймар

Пять основных игроков ПСЖ пропустят матч с "Лиллем"

Фото сайт ПСЖ

ПСЖ испытывает кадровые проблемы в преддверии игры 23-го тура чемпионата Франции против "Лилля".

Как сообщает официальный сайт парижан, из-за травм матч пропустят вратарь Кейлор Навас, защитник Серхио Рамос, хавбек Джорджиньо Вейналдум, а также форварды Мауро Икарди и Неймар

ПСЖ сыграет на выезде с "Лиллем" в воскресенье, 6 февраля, в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Месси рассказал Хави, Альбе и Бускетсу о своём кризисе в ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Каррера просил экс-защитника "Спартака" помочь ему с трудоустройством в Малайзии

Каррера просил экс-защитника "Спартака" помочь ему с трудоустройством в Малайзии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов