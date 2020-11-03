Пять основных игроков ПСЖ пропустят матч с "РБ Лейпциг"

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Пять основных игроков ПСЖ пропустят матч с "РБ Лейпциг"

ПСЖ испытывает серьёзные кадровые проблемы в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".

Эту игру из-за травм пропустят сразу пять важных футболистов - это Килиан Мбаппе, Неймар, Марко Верратти, Мауро Икарди и Юлиан Дракслер.

Матч "РБ Лейпциг" - ПСЖ состоится в среду в 23:00 по московскому времени.

У обеих команд по 3 очка в активе после двух сыгранных туров. Лидирует в группе ЛЧ "Манчестер Юнайтед" с 6 баллами.

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