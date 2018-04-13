Пять пробоин для "быков": "Марсель" выбивает "РБ Лейпциг" из Лиги Европы

Один из самых непредсказуемых ответных четвертьфиналов в Лиге Европы проходил на марсельском "Велодроме", где местный "Олимпик" принимал "РБ Лейпциг". После минимального поражения в первом матче (0:1) провансальцам достаточно было выиграть на домашней арене с разницей в два мяча. Однако же гол "быков", как казалось до матча, давал представителю Бундеслиги просто огромное преимущество.

События на стартовых минутах поединка развивались стремительным образом и отнюдь не в пользу хозяев поля. Уже в первой же атаке команда Ральфа Хазенхюттля открыла счет. В несколько передач мяч был доставлен в штрафную, где сферу подхватил Брума и отправил ее в ближний угол – 0:1. Теперь для выхода в следующий раунд "Марселю" нужно было забивать трижды.

Однако это не стало сложной задачей для подопечных Руди Гарсии. Прошло всего три минуты, как провансальцы выровняли положение в матче. После розыгрыша углового Митроглу срезал головой мяч в ворота, Гулачи играл этот эпизод, но, отбивая сферу, угодил в Ильзанкера, от которого снаряд медленно запрыгал за линию – 1:1.

А на 9-й минуте впереди был уже французский клуб. Причем атака хозяев поля началась после углового у ворот Пеле. Отбившись, игроки "Марселя" тут же разогнали стремительную контратаку, в ходе которой Пайе пасом в штрафную нашел Сансона, тот дважды пробивал в створ, но Гулачи тянул и только подоспевший Сарр расстрелял ворота "быков" – 2:1.

Но и на этом команды не остановились и, в первую очередь, это касается хозяев поля. Вскоре провансальцы забили третий гол, причем удар в исполнении Пайе получился на загляденье – мяч с 25 метров лег точно в девятку. Но за секунду до этого Митроглу нарушил правила в нападении и арбитр решил не засчитывать этот шедевр.

Встреча и дальше проходила на хороших скоростях и под занавес тайма "Марселю" все же удалось увеличить преимущество в счете. Пайе со стандарта выполнил подачу в район одиннадцатиметровой отметки, где первым на мяче оказался Товен, который оттеснил от снаряда Конате и низом отправил сферу в ворота соперника – 3:1.

Сразу после перерыва команда Руди Гарсии обязана была забивать в четвертый раз. Товен получил сферу на правом фланге и сместился на угол штрафной, после чего прострелил в район одиннадцатиметровой отметки на Митроглу. Грек пробил не сильно, но прямо в Гулачи. Добивал Товен, но и здесь голкипер "быков" сыграл выше всяких похвал.

А на 55-й минуте матча маятник весов качнул в пользу "РБ Лейпциг". Кейта получил мяч на углу штрафной и выполнил красивую передачу пяткой на Огюстена, а тот, развернувшись, мощно пробил из-под защитника точно под перекладину – 3:2.

Но одной ногой в полуфинале немецкий клуб стоял недолго. Снова в центре внимания оказался капитан провансальцев Пайе. Это он в ходе классной атаки получил мяч на углу штрафной, обошел защитника и мощно пробил, что называется, "шведой" точно в левую девятку ворот Гулачи – 4:2.

А дальше пошла игра нервов, в которой все мог решить один единственный гол. Дабы освежить действия своих игроков тренеры обеих команд принялись делать замены. Однако рисунок игры не менялся. Гости пытались давить, подолгу владея мячом, а "Марсель" умело отбивался и выискивал свой шанс.

Развязка же наступила на последней минуте компенсированного времени. "РБ Лейпциг" получил право на угловой, в штрафную хозяев поля отправился даже Гулачи, корнер гости разыграли неудачно и марсельцы погнали атаку на пустые ворота. В результате Сакаи, едва ли преодолев с мячом центр поля, пальнул снаряд в сторону ворот и сфера залетела в сетку – 5:2.

Обе команды выдали просто фантастический матч, однако дальше идет победитель – и это марсельский "Олимпик".

"Марсель" – "РБ Лейпциг" – 5:2

Голы: Брума, 2 – 0:1. Ильзанкер, 6, в свои ворота – 1:1. Сарр, 9 – 2:1. Товен, 38 – 3:1. Огустен, 55 – 3:2. Пайет, 60 – 4:2. Сакаи, 90+4 – 5:2.

"Марсель": Пеле, Сакаи, Луис Густаво, Камара, Амави, Сарр (Рами, 28), М.Лопес, Сансон, Товен (Окампос, 63), Пайе (Ангисса, 83), Митроглу.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Конате, Упамекано (Бернардо, 66), Ильзанкер, Кампль, Кейта, Деме (Форсберг, 54), Забитцер (Поульсен, 59), Брума, Огустен.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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