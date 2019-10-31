Пять раз, когда Криштиану Роналду попадал в Книгу рекордов Гиннесса

Великий португалец и его достижения – как спортивные, так и не очень.

Кто не знает про книгу рекордов Гиннесса – пожалуй, одно из самых известных печатных изданий в мире? Все мы в детстве мечтали попасть в этот талмуд, в котором было столько наших кумиров. И вот сейчас современная легенда мирового футбола Криштиану Роналду сам попал в книгу Гиннесса – и не раз.

Это вряд ли кого-то удивит. Сам португалец сколько только рекордов не бил. Правда, ребятам из книги Гиннесса интересны не только спортивные достижения, но и самые разные. Многие из них неразрывно связанны с невероятной популярностью самой знаменитой семёрки в современной истории.

Рекорд номер пять: Самое большое количество лайков в Facebook (по состоянию на 29 апреля 2019 года)

В наше время без социальных сетей никуда, и никакая звезда не может позволить себе проигнорировать Facebook – один из самых популярных сайтов в мире.

В последнем издании книги рекордов можно увидеть имя Роналду несколько раз. Как оказывается, он – самый популярный человек в Facebook. На его счету 122,308,950 лайков!

Вот и всё, вечный спор о том, кто лучше – Месси или Роналду, можно прекратить. Роналду лучше – цифры не врут!

Рекорд номер четыре: рекордное число фолловеров в Instagram (по состоянию на 29 апреля 2019 года)

Роналду мало Facebook, он ещё и взял штурмом Instagram. Любая мировая звезда хотела бы стать самой популярной на модном Instagram, но и тут футболист обошёл музыкантов, киноактёров, фотомоделей и всех других. К концу апреля он мог похвастаться 163,658,939 фолловеров.

Только подумайте, насколько он популярен: если взять клуб «Ювентус», то из его 31,1 млн. фолловеров аж 20 млн. подписались только после прибытия Роналду в Турин в 2018 году.

Рекорд номер три: Рекордное количество матчей ЛЧ подряд, в котором он забивал

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» умеет и любит забивать в важных матчах. Особенно он любит Лигу Чемпионов. Здесь он – лучший бомбардир, лучший автор результативных передач и человек с самым большим количеством хет-триков.

И это – далеко не все его рекорды. В сезоне 2017-18 за «Реал» он забивал в 11 матчах подряд: начал он с финала сезона 2016-17 и закончил пенальти в четвертьфинале против «Ювентуса». Это – рекорд Гиннесса; никто ещё не забивал так стабильно.

А ещё на счету Роналду рекордное количество голов за один сезон – правда, столько же забил и Радамель Фалькао. Обе нападающих забили 17 голов. Фалькао – в сезоне 2010/11, а Роналду – в 2013/14.

Рекорд номер два: Самое большое количество чемпионатов Европы, в которых он забивал

Чего у Криштиану не отнять, это стабильность.

Он забивал больше 9 голов в каждом сезоне начиная 2007 годом, а в 11 из 13 сезонов он записывал в свой актив более 20. Причём одинаково хорош он был как на клубном уровне, так и за сборные. За Португалию он забивал по голу в каждом году с 2004; единственным исключением стал 2009.

Роналду обожает большие турниры. Он был первым, кто забил в четырёх подряд Евро, с 2004 по 2016 год, когда Португалия стала чемпионом. Турниры 2004, 2008, 2012 и 2016 года не обошлись без его мяча.

А ещё португалец – лучший бомбардир в истории турнира. Этот титул он делит с Мишелем Платини.

Рекорд номер один: Самое большое количество чемпионатов мира, на которых он забивал

Несмотря на то, что Криштиану Роналду пока так и не выиграл Чемпионат мира, он определённо был его звездой.

Впервые он заявил о себе на мундиале в 2006 году, когда Португалия завершила турнир на четвёртом месте.

Лучше всего португалец сыграл в 2018, но несмотря на четыре гола пройти далеко его соотечественники не смогли. Заветный трофей остаётся недостижим, но его имя уже вписано в анналы истории. Он – всего лишь четвёртый футболист, который забил в четырёх ЧМ. Всего в его активе семь мячей.

«Рекордное количество розыгрышей, в которых отличался голами один человек – 4. Первым рекордсменом стал Уве Зеелер из Германии, отметившийся в 1958, 1962, 1966 и 1970 годах. Потом с ним сравнялся Пеле из Бразилии, принявший участие в этих же турнирах. Затем к списку добавился Мирослав Клозе (2002, 2006, 2010 и 2014), а затем и Криштиану Роналду – 2006, 2010, 2014 и 2018.

Юрий Сергеев

