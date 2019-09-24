Пять рекордов, которые Лионель Месси может побить в этом сезоне

Будущие свершения великого аргентинца. 23 сентября Месси получил очередной трофей FIFA.

Лео Месси – футболист, которого невозможно перехвалить. Капитан «Барселоны» побил, кажется, все возможные рекорды. Например, на его счету огромное число голов и трофеев. Лучший бомбардир Примеры, лучший исполнитель штрафных, ведущий голеадор в истории «Барсы»… перечислять можно долго.

Сейчас кажется, что каждый новый матч может знаменовать новые рекорды. В последнее время ему мешала травма, но аргентинец не заставит долго себя ждать. В этом сезоне он может надеяться вновь занести своё имя в анналы истории. Например, в чём-то он может обойти своего давнего конкурента Криштиану Роналду, который в прошлом году Испанию покинул.

Поговорим о пяти нереальных рекордах, которые могут пасть уже в этом году.

5. Первый игрок, который сможет забить 50 и более мячей в семи сезонах

Поклонники футбола помнят немало великих нападающих. Ференц Пушкаш, Пеле, Ди Стефано, Роналдо, Марадона – все они относятся к числу лучших. Но даже они бы удивились стабильности Роналду или Месси.

На их счету более 600 голов и несколько «золотых бутс». Они забивали 50 и более за сезон вот уже шесть раз. Лучший результат левоногого форварда – 91 гол, а правоногого – 61. Один вопрос: как? Мы говорим в среднем о голе за игру.

В прошлом сезоне Месси стал лучшим нападающим во всей Европе, и теперь он может стать первым футболистом, который забьёт больше 50 мячей в семи сезонах.

4. Первый автор десяти хет-триков в Лиге Чемпионов

Роналду и Месси умеют забивать, это мы выяснили. Они – два лучших бомбардира в истории ЛЧ. На их счету – 126 и 112 мячей соответственно.

А ещё они отметились рекордным количеством хет-триков – по восемь на каждого.

Отметиться тремя мячами в игре – нелегко, особенно в соревновании, где выступают сильнейшие коллективы мира. В прошлом сезоне Месси порадовал своих поклонников четырьмя треблами. Вполне возможно, что уже в этом году аргентинец станет первым автором десятого хет-трика в ЛЧ. Ещё один шанс обойти Роналду.

3. Может обойти Роналду и забить 34 хет-трика в Примере

А вы спрашиваете, почему мы постоянно сравниваем Роналду и Месси – даже после того, как португалец перестал прямо конкурировать со своим визави в испанской лиге.

Ранее уже упоминалось, что некоторые рекорды Роналду можно будет побить уже в ближайшее время.

Экс-игрок «Реала» всё ещё является рекордсменом Примеры по количеству хет-триков – 34. И это несмотря на то, что он больше года назад перебрался в «Ювентус».

Но Месси находится совсем недалеко – у него 33 хет-трика. Не возникает никаких сомнений в том, что рано или поздно он сравняется или даже обойдёт португальца. А если 35 хет-трик случится в этом сезоне, Месси не только побьёт рекорд Примеры, но вообще Европы (в пяти топовых лигах).

2. Может обойти Райана Гиггза и стать самым титулованным футболистом в одном клубе

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» уже может называться самым успешным игроком в истории «блауграны». У него не только рекордное число чемпионств, но и самое большое число выигранных матчей.

В прошлом сезоне он поднял кубок над головой в десятый раз – разумеется, рекорд. Всего на его счету 34 медали – ещё немного, и он вплотную приблизится к невероятной цифре Райана Гиггза из «Манчестер Юнайтед», который в стане «красных дьяволов» выиграл 36 трофеев.

Аргентинский волшебник выигрывал по трофею с 2009 года. Один требл в «Барселоной», и он окажется впереди валлийца.

1. Может побить рекорд Тельмо Сарры и получить седьмой трофей Пичичи

Из сезона в сезон Месси забивает внушительное количество голов: шесть раз он становился лучшим нападающим Примеры. Например, в прошедшем сезоне, когда он записал в свой актив 36 голов за 34 и выиграл, конечно, трофей Пичичи, который с 1929 года вручается лучшему бомбардиру лиги.

Сейчас аргентинец на одном уровне с легендой «Атлетико» Тельмо Саррой, который становился лучшим шесть раз. 66 лет рекорд держался, но осталось, кажется, недолго.

Если Месси сохранит форму прошлого сезона, он сравняется с легендарным Гердом Мюллером, который семь раз становился лучшим нападающим в Бундеслиге.

Юрий Сергеев

