Пять топ-клубов из Италии и Англии готовы побороться за Рафинью

Пять топ-клубов из Италии и Англии готовы побороться за полузащитника каталонской "Барселоны" Рафинью Алькантару.

Как информирует The Sun, предпринять попытки заполучить 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" в зимнее трансферное окно планируют "Ливерпуль", лондонские "Тоттенхэм" и "Арсенал", а также "Интер" и "Милан". Ожидается, что сам футболист будет готов сменить клубную прописку.

Напомним, "Барселона" не намерена удерживать игроков против их желания. | soccernews.ru