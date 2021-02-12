Пять топ-клубов претендуют на хавбека "Боруссии" М Нойхауса

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Пять топ-клубов претендуют на хавбека "Боруссии" М Нойхауса

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Флориан Нойхаус находится в сфере интересов нескольких топ-клубов из Германии, Италии и Англии.

По информации Kicker, купить 23-летнего футболиста хотят "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Ювентус", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Сумма отступных в контракте немца составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Нойхаус сыграл за "Боруссию" М 28 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

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