Пять топ-клубов претендуют на Милинковича-Савича

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Пять топ-клубов претендуют на Милинковича-Савича

Фото инстаграм Сергея Милинковича-Савича

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может летом оказаться в более статусной команде.

Ранее сообщалось, что звёздный серб интересен "Ювентусу" и "Интеру", однако есть и другие претенденты.

По информации La Gazzetta dello Sport, купить 26-летнего футболиста также хотят "Реал", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Милинкович-Савич сыграл за "Лацио" 35 матчей, забил 7 голов и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" вступил в борьбу за Лингарда. | http://soccernews.ru
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