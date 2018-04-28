Пять топ-клубов Серии А претендуют на Прата

Сразу пять топ-клубов итальянской Серии А претендуют на полузащитника "Сампдории" Денниса Прата.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в услугах 23-летнего хавбека заинтересованы "Ювентус", "Наполи", "Милан", "Интер" и "Рома". Фаворитом в борьбе за бельгийца считаются "волки".

В этом сезоне Прат сыграл за "Сампдорию" 31 матч и сделал 4 результативных передачи.

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