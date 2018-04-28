Пять топ-клубов Серии А претендуют на Прата
Сразу пять топ-клубов итальянской Серии А претендуют на полузащитника "Сампдории" Денниса Прата.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в услугах 23-летнего хавбека заинтересованы "Ювентус", "Наполи", "Милан", "Интер" и "Рома". Фаворитом в борьбе за бельгийца считаются "волки".
В этом сезоне Прат сыграл за "Сампдорию" 31 матч и сделал 4 результативных передачи.
Не пропустите: "Интер" и "Ливерпуль" поборются за хавбека "Ромы". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|88
|2
|Наполи
|34
|84
|3
|Рома
|35
|70
|4
|Лацио
|34
|67
|5
|Интер Милан
|35
|66
|6
|Аталанта
|34
|55
|7
|Милан
|34
|54
|8
|Фиорентина
|34
|51
|9
|Сампдория
|34
|51
|10
|Торино
|34
|47
|11
|Дженоа
|34
|41
|12
|Болонья
|34
|39
|13
|Сассуоло
|34
|37
|14
|Кальяри
|34
|33
|15
|Удинезе
|34
|33
|16
|Кротоне
|34
|31
|17
|Кьево
|35
|31
|18
|СПАЛ
|34
|29
|19
|Хеллас Верона
|34
|25
|20
|Беневенто
|34
|17