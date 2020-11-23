Пять ударов за три миллиона в год: статистика Кокорина в "Спартаке"

Журналист Михаил Борзыкин в своем Telegram-канале опубликовал грустную статистику нападающего Александра Кокорина в московском "Спартаке".

За четыре месяца в "Спартаке" форвард провел на поле 453 минуты и за это время нанес всего пять ударов по воротам. Кокорин забил один гол (с пенальти) и отдал одну результативную передачу.

Кроме того, нападающий отдал 126 передач с точностью 75 процентов, 11 раз пошел в дриблинг (удачно в 55 % случаях), выиграл 31% из 95 единоборств, совершил 6 отборов, 16 раз получал передачи в штрафной, трижды попадал в офсайд и выполнил семь навесов.

29-летний Кокорин перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Зарплата игрока в московском клубе составляет три миллиона евро в год. Также, по некоторым данным, Кокорин получил около трех миллионов евро в качестве подписного бонуса.

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