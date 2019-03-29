Пять величайших английских еврокубковых противостояний
В четвертьфинале ЛЧ 2019 встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Это далеко не первое такое противостояние.
«Арсенал» - «Челси» (2003/04, четвертьфинал ЛЧ)
Когда «Арсенал», находящийся в превосходной форме, готовился играть с обогатившимся «Челси» Клаудио Раньери, он считался фаворитом. Но не всё так просто: на обезумевшем «Стэмфорде» ошибкой Йена Лемана воспользовался Эйдур Гудьонсен. Правда, довольно быстро «канонирам» преимущество благодаря гостевому голу подарил Робер Пирес.
У себя дома «Арсенал» разошёлся, но все старания вылились в один гол Хосе Антонио Рейеса. Агрессивная атака продолжилась и во втором тайме, но вскоре подопечные Венгера вымотались. В последние 20 минут «Челси» наводнил штрафную соперника, в результате чего гол на свой счёт сначала записал Франк Лэмпард, а затем и Уэйн Бридж. Удивительным образом «синие» праздновали триумф, а «Арсенал» больше такой игры в ЛЧ не показывал.
«Вулверхэмптон Уондерерс» - «Тоттенхэм» (1972, финал Кубка УЕФА)
Первый в истории финал Кубка УЕФА делился на два матча, в которых схлестнулись тяжеловесы английского футбола «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Тоттенхэм».
Первый матч чуть не закончился со счётом 1:1, пока нападающий «шпор» Мартин Чиверс не вывел свою команду вперёд.
Это был решающий момент – гостевой гол позволил подопечным Билла Николсона выиграть даже несмотря на мяч «волков» за авторством Дейва Уагстаффа в ответном противостоянии. В итоге «шпоры» выиграли с общим счётом 3:2.
«Ноттингем Форест» - «Ливерпуль» (1978/79, первый раунд Кубка европейских чемпионов)
«Если мы побьём «Ливерпуль» в Кубке чемпионов, нас, может, наконец начнут воспринимать всерьёз», - сетовал легендарный тренер «Ноттингема» Брайан Клаф.
Он не ошибался.
«Форест» был бесстрашен, и слова Клафа о том, что его подопечные были сильнее действующих обладателей Кубка только подстегнули тех играть ещё лучше. В первом раунде «красные» были унижены – сначала благодаря Колину Баррету, а затем молодому Гари Бёртлзу.
К ответной встрече страсти накалялись: капитан «Ливерпуля» Фил Томпсон вовсю заявлял, что его неопытные соперники развалятся. Но оборона держалась крепко благодаря надёжному Питеру Шилтону и капитану Джону Макговерну. Итог – безголевая ничья и последующее чемпионство. Клаф пустых обещаний не даёт.
«Ливерпуль» - «Челси» (2004/05, полуфинал ЛЧ)
Несмотря на огромное отставание от лидеров АПЛ «Челси», Рафа Бенитес был более чем уверен в том, что в Лиге Чемпионов его подопечные лица не потеряют. На кону – первый за 20 лет выход в финал.
На «Стэмфорде» сенсации не случилось – голов забито не было, а зрители едва не засыпали со скуки. Но на «Энфилде» всё получилось совершенно иначе: уже на третьей минуте Луис Гарсия вывел «красных» вперёд. Мало кто верил в то, что Моуринью сдаст, но в итоге именно Бенитес праздновал победу.
«Манчестер Юнайтед» - «Челси» (2008, финал ЛЧ)
Поздним московским вечером в финале ЛЧ сражались две сильнейшие команды Англии.
Сначала своё слово вставил Криштиану Роналду, но затем равновесие вернул Франк Лэмпард. Ударов было много – и столько же было промахов. В итоге всё дошло до серии пенальти, где всё решил сэйв ван дер Сара и промах Джона Терри.
Юрий Сергеев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14