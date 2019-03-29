Пять величайших английских еврокубковых противостояний

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Пять величайших английских еврокубковых противостояний

В четвертьфинале ЛЧ 2019 встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Это далеко не первое такое противостояние.

«Арсенал» - «Челси» (2003/04, четвертьфинал ЛЧ)

Когда «Арсенал», находящийся в превосходной форме, готовился играть с обогатившимся «Челси» Клаудио Раньери, он считался фаворитом. Но не всё так просто: на обезумевшем «Стэмфорде» ошибкой Йена Лемана воспользовался Эйдур Гудьонсен. Правда, довольно быстро «канонирам» преимущество благодаря гостевому голу подарил Робер Пирес.
У себя дома «Арсенал» разошёлся, но все старания вылились в один гол Хосе Антонио Рейеса. Агрессивная атака продолжилась и во втором тайме, но вскоре подопечные Венгера вымотались. В последние 20 минут «Челси» наводнил штрафную соперника, в результате чего гол на свой счёт сначала записал Франк Лэмпард, а затем и Уэйн Бридж. Удивительным образом «синие» праздновали триумф, а «Арсенал» больше такой игры в ЛЧ не показывал.

«Вулверхэмптон Уондерерс» - «Тоттенхэм» (1972, финал Кубка УЕФА)
Первый в истории финал Кубка УЕФА делился на два матча, в которых схлестнулись тяжеловесы английского футбола «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Тоттенхэм».
Первый матч чуть не закончился со счётом 1:1, пока нападающий «шпор» Мартин Чиверс не вывел свою команду вперёд.
Это был решающий момент – гостевой гол позволил подопечным Билла Николсона выиграть даже несмотря на мяч «волков» за авторством Дейва Уагстаффа в ответном противостоянии. В итоге «шпоры» выиграли с общим счётом 3:2.

«Ноттингем Форест» - «Ливерпуль» (1978/79, первый раунд Кубка европейских чемпионов)

«Если мы побьём «Ливерпуль» в Кубке чемпионов, нас, может, наконец начнут воспринимать всерьёз», - сетовал легендарный тренер «Ноттингема» Брайан Клаф.
Он не ошибался.
«Форест» был бесстрашен, и слова Клафа о том, что его подопечные были сильнее действующих обладателей Кубка только подстегнули тех играть ещё лучше. В первом раунде «красные» были унижены – сначала благодаря Колину Баррету, а затем молодому Гари Бёртлзу. 
К ответной встрече страсти накалялись: капитан «Ливерпуля» Фил Томпсон вовсю заявлял, что его неопытные соперники развалятся. Но оборона держалась крепко благодаря надёжному Питеру Шилтону и капитану Джону Макговерну. Итог – безголевая ничья и последующее чемпионство. Клаф пустых обещаний не даёт.

«Ливерпуль» - «Челси» (2004/05, полуфинал ЛЧ)

Несмотря на огромное отставание от лидеров АПЛ «Челси», Рафа Бенитес был более чем уверен в том, что в Лиге Чемпионов его подопечные лица не потеряют. На кону – первый за 20 лет выход в финал.
На «Стэмфорде» сенсации не случилось – голов забито не было, а зрители едва не засыпали со скуки. Но на «Энфилде» всё получилось совершенно иначе: уже на третьей минуте Луис Гарсия вывел «красных» вперёд. Мало кто верил в то, что Моуринью сдаст, но в итоге именно Бенитес праздновал победу.

 

«Манчестер Юнайтед» - «Челси» (2008, финал ЛЧ)

Поздним московским вечером в финале ЛЧ сражались две сильнейшие команды Англии. 
Сначала своё слово вставил Криштиану Роналду, но затем равновесие вернул Франк Лэмпард. Ударов было много – и столько же было промахов. В итоге всё дошло до серии пенальти, где всё решил сэйв ван дер Сара и промах Джона Терри. 

Юрий Сергеев
 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
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