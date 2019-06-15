Пять звездных футболистов, которые закончили карьеру в этом сезоне

Прощаемся с кумирами.

Вот и подошёл к концу один из самых ярких сезонов последних лет. Неожиданные чемпионы, яркие финалы и новые таланты – так всё и не вспомнишь. Но с завершением футбольных матчей мы вновь вынуждены попрощаться с теми, кто решил-таки повесить бутсы на гвоздь. Без многих из них футбол вообще сложно представить.

Прощаться всегда тяжело, особенно со многими любимцами. Вспомним пятерых звёзд, которых мы больше не увидим на футбольном поле.

5. Петр Чех

Голкипер «Арсенала» Петр Чех провёл свой последний матч в финале Лиги Европы, где его коллектив уступил его бывшей команде «Челси». Бакинский финал «канониры» предпочтут забыть, но Чеху стыдиться нечего – за 20-летнюю карьеру он выиграл почти всё, что можно.

Среди персональных наград: Золотая перчатка английской Премьер-лиги (четыре раза), Команда года по версии ПФА (2 раза), Золотой мяч Чехии (9 раз), Лучший вратарь Европы по версии УЕФА (2) и так далее. В «Челси» он принял участие в 494 матчах – рекорд среди легионеров. В Англии он выиграл четыре чемпионства, четыре Кубка Англии, три Кубка Лиги и золото Лиги Европы и ЛЧ. 2012 год стал лучшим в его «синей» карьере.

После переезда в «Арсенал» в 2015 он выиграл ещё один Кубок Англии. За 110 игр АПЛ Чех сумел сохранить ворота в неприкосновенности 40 раз – неслабо.

Уйти из футбола, пропустив 4 мяча – обидно, но никто не оспорит, что Чех навсегда останется одним из величайших вратарей АПЛ.

4. Андреа Бардзальи

В апреле 2019 года Андреа Бардзальи объявил о завершении карьеры, которая началась ещё в 1998 году в полупрофессиональной «Рондинелле».

В Серии А он дебютировал в 2003 году за «Кьево», а после перехода в «Палермо» его популярность стала расти. В 2008 году Бардзальи подписал «Вольфсбург», с которым он выиграл чемпионство в 2009 году.

В 2011 он вернулся в Италию, где его подписал «Ювентус», с которым защитник выиграл восемь скудетто подряд, а также четыре Кубка Италии. Он, вместе с Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини образовал одну из сильнейших оборонных линий в современном футболе.

Бардзальи вырос в защитника мирового уровня довольно поздно. Сложно найти более «совершенного» защитника. Без него «Ювентус» бы много потерял. Бардзальи трижды признавался лучшим защитником Серии А.

3. Яя Туре

Экс-полузащитник «Манчестер Сити», «Барселоны» и Кот-д’Ивуара, Яя Туре окончательно попрощался с футболом после неудачного сезона в «Олимпиакосе». Изначально он надеялся стать нападающим, но за свою карьеру он несколько раз менял позицию; например, в финале ЛЧ-2009 он выступал в качестве центрального защитника «Барселоны».

Впрочем, мы запомнили его, как бокс ту бокса, полузащитника, который был одним из лучших на своей позиции и одним из самых успешных футболистов в истории африканского континента. Не удивительно, что он признавался лучшим в Африке четыре раза.

Среди сильных качеств Туре его кроссы, видение игры и физическая мощь. Он техничен и полезен в защите. Быстрый, выносливый и надёжный, он без устали перемещался от одного конца поля к другому – недаром его прозвали «человеком-поездом» и «колоссом». Нельзя забывать и его голы как издали, так и со стандартов.

Завершить карьеру ярко не получилось, но Туре обещал вернуться в качестве тренера. Он был умным игроком, так что у него есть все шансы преуспеть на новом поприще.

2. Робин ван Перси

Робин ван Перси – легендарный футболист, и никто не смеет утверждать иначе. Лучший бомбардир в истории голландской сборной, автор невероятного гола головой на ЧМ-2014, Робин ван Перси не зря считается одним из величайших нападающих того поколения.

Дебютировал ван перси за «Фейенорд» в 2001 году, и сразу же выиграл Кубок УЕФА и был признан футбольным талантом года в Нидерландах. После этого он присоединился к «Арсеналу» в 2004 году; здесь он должен был стать «новым Бергкампом».

Став капитаном «канониров» в 2011 году, он почти сразу согласился перебраться в «Манчестер Юнайтед», где у него наконец появились шансы что-нибудь выиграть. В 2015 он ушёл в турецкий «Фенербахче», а после он вернулся в родной «Фейенорд». Здесь он выиграл Кубок Голландии – первый трофей с 2013 года.

Мастер стандартов и результативных передач, ван Перси как только не забивал. Начинал он как вингер, но Арсен Венгер постепенно трансформировал его в «девятку» после того, как Тьерри Анри ушёл в «Барселону».

1. Хави

Никто не будет отрицать то, что Хави относится к числу величайших во всей истории спорта. Он, наравне с Зиданом и Пирло, входил в число элиты, до уровня которой всем остальным было как до луны. Лидер «золотой» сборной Испании, выигравшей 2 чемпионата Европы и ЧМ, он также был важнейшим звеном «Барселоны», к которой присоединился в 11-летнем возрасте.

За каталонцев Хави дебютировал в 1998 году. Более 700 матчей (рекорд), 85 голов, 150 игр в еврокубках… куда ни посмотри, везде рекорды. Пеп Гвардиола привил «Барсе» стиль тики-така, а Хави довёл его до совершенства.

В своей любимой команде Хави выиграл восемь чемпионских титулов и четыре кубка ЛЧ. С «Барсой» и Испанией он насобирал 31 трофей – лучше только Иньеста. В 2009 он стал третьим лучшим игроком мира, а в 2010 и 2011 занимал третью строчку в голосовании «Золотой мяч».

Игрок с невероятным видением, радиоуправляемыми пасами и контролем мяча, он был главным дирижёром команды, орудуя из центра поля – недаром его даже прозвали «кукловодом». Ну а его дуэт с Иньестой можно запросто считать одним из удачнейших.

29 мая 2019 года испанец объявил, что станет тренером «Аль-Садда» на два года. В будущем он надеется занять эту же должность в «Барселоне». Осталось только набраться опыта – в Примере мы его наверняка ещё увидим.

Юрий Сергеев

