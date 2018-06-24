Пятая ничья на мундиале: Япония и Сенегал поделили очки

Вечер воскресенья на чемпионате мира в России был ознаменован двумя матчами квартета "Н", которые закрывали программу второго тура на мундиале. В первом из них встречались лидеры группы – сборные Японии и Сенегала – неожиданно одержавшие победы на старте. В очном противостоянии "синие самураи" и "Львы Теранги" имели возможность в случае победы фактически обеспечить себе место в плей-офф, во всяком случае, победитель максимально повышал себе шансы сыграть в 1/8 финала.

Фаворитом встречи букмекеры называли африканцев, которые довольно организованно выглядели в поединке против Польши. Как в воду глядели – стартовый отрезок матча был за подопечными Алиу Сиссе. Уже на 2-й минуте Ваге пошел в атаку по правому флангу, разыграл "стенку" со своим партнером и выдал отличный прострел в центр штрафной сборной Японии. Там на ударной позиции оказался Садио Мане, однако выстрелить по воротам ему не позволили защитники "самураев".

Затем сенегальцы подали ряд угловых, и на 11-й минуте открыли счет. Гол оказался на совести голкипера азиатской команды, который допустил детскую ошибку. Ваге с правого фланга навесил на дальнюю штангу, но Харагуси головой крайне неудачно выбил мяч прямо на соперника. Сабали тут же выстрелил по воротам, Кавасима отбил снаряд перед собой и мяч, попав в ногу Мане, залетел в ворота – 0:1.

По инерции сборная Сенегала еще какое-то время продолжала атаковать, но ближе к середине тайма инициатива все больше переходила к игрокам команды Страны восходящего солнца. У японцев стали лучше получаться выходы из обороны в атаку, и одна из быстрых атак принесла успех команде Акира Нисино. После длинного заброса из глубины поля Нагатомо подхватил мяч в штрафной площади соперника и одним движением проскочил мимо двух сенегальских защитников. Тут же мяч получил Инуи, который нанес великолепный обводящий удар на исполнение, поразив дальний нижний угол – 1:1.

Еще до перерыва сенегальцы снова могли выйти вперед. На 39-й минуте после быстрого розыгрыша мяча Ньянг выскочил под острым углом практически один на один с вратарем соперника, но японский голкипер Кавасима вовремя сократил угол обстрела и спас свою команду.

С возобновлением второго тайма обе команды не спешили рисковать. Долгое время моментов у ворот не возникало вовсе. Но на исходе часа игры активность игроков сборной Японии едва не увенчалась успехом. Сначала стопроцентный голевой момент был у "синих самураев" имел Осако. Сибасаки с правого фланга выдал шикарный прострел в штрафную, там в убойной позиции был нападающий японцев, но попросту не попал по мячу. А через минут пять в быстрой атаке Осако отдал пас пяткой на Инуи, тот вошел в штрафную под углом и вырезал мяч в дальнюю девятку, но снаряд "облизал" крестовину.

Команда Алиу Сиссе ответила блестяще. Сабали с левого фланга ворвался в штрафную, исполнил финт "улитку", затем прострелил в штрафную, Ньянг шипами бутсы переправил мяч на Ваге, который мощным выстрелом вогнал мяч под самую перекладину – 1:2.

Однако преимущество "Львов Теранги" продержалось недолго. Вышедший на замену Кейсуке Хонда восстановил равновесие в счете. После навеса с правого фланга не разобрались Хадим Ндиайе и Салиф Сане. Собственный защитник в воздухе опередил голкипера и головой сбросил мяч прямо на Инуи, а Такаси прострелил на свободного Хонду, и тот в одно касание отправил мяч в пустой угол – 2:2.

До конца матча оставалось еще около 15 минут, но команды решили удержать синицу в руках и не рисковали в атаке. В итоге встреча так и завершилась ничьей 2:2, которая навряд ли в полной мере устроила как одних, так и других. Теперь уже точно все в этой группе решится в последнем туре.

Япония – Сенегал – 2:2

Голы: Мане, 11 – 0:1. Инуи, 34 – 1:1. Ваге, 71 – 1:2. Хонда, 78 – 2:2.

Япония: Кавасима, Сакаи, Йосида, Сёдзи, Нагатомо, Хасэбэ, Сибасаки, Харагуси (Оказаки, 75), Кагава (Хонда, 72), Инуи (Усами, 87), Осако.

Сенегал: Х.Н’Диайе, Ваге, Кулибали, Сане, Сабали, А.Н’Диайе (Куйяте, 65), Гейе, Б.Н’Диайе (Ндойе, 81), Сарр, Мане, Ньянг (Диуф, 86).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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