Пятая попытка "драконов": "Порту" попробует впервые переиграть "Ливерпуль"

"Порту" – "Ливерпуль"

Стадион: "Драгау" (Порту, Португалия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Серию первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА продолжит поединок в среду, в котором сойдутся португальский "Порту" и английский "Ливерпуль". Еще после жеребьевки данного этапа многие специалисты поспешили отдать преимущество мерсисайдцам, которые сильнее провели групповой этап главного клубного турнира Европы. Однако "драконы" славятся тем, что в родных стенах могут устроить "теплый" прием любому сопернику. Поэтому записывать команду Юргена Клоппа в явные фавориты пары пока не будем.

В плей-офф Лиги чемпионов португальский клуб попал благодаря второму месту в группе G, где лидерство "Порту" уступил стамбульскому "Бешикташу". Причем поражение от турков, в сентябре прошлого года, остается последним для "драконов". В группе подопечные Сержиу Консейсау одержали три победы при одной ничьей и двух поражениях. Забили португальцы 15 голов при 10 пропущенных. Что касается домашних поединков "драконов", то после поражения от "Бешикташа" со счетом 1:3, был успех в матче с "РБ Лейпциг" с таким же счетом и разгромная победа над "Монако" (5:2). Как видим, ни в одном домашнем матче команда не отстояла на ноль.

В национальном первенстве "Порту" возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 55 очков после 21 тура. На своем поле "драконы" выиграли восемь матчей подряд с общим счетом 24:6. В шести встречах на данном отрезке они забивали не менее трех голов. А не проигрывают португальцы дома 15 матчей кряду, выиграв 13 из них.

"Ливерпуль" прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв первое место в группе Е, в которой он не проиграл ни одного матча, трижды победив и столько же раз сыграв вничью. Соперниками мерсисайдцев по квартету были испанская "Севилья", московский "Спартак" и словенский "Марибор". Команда Юргена Клоппа продемонстрировала завидную результативность, забив 23 гола при 6 пропущенных. Лучшим бомбардиром клуба в Лиге является Фирмино, забивший 6 голов. Также по 5 мячей в свой актив записали Салах и перешедший в "Барселону" Коутиньо. В гостях команда выиграла лишь один матч из трех.

"Ливерпуль" готовится к матчу после гостевой победы над "Саутгемптоном" в чемпионате Англии со счетом 2:0. Роберто Фирмино и Мохамед Салах забивали еще до перерыва. Сейчас мерсисайдцы располагаются на третьем месте в Премьер-лиге, в двух очках от второй позиции. Выиграл "Ливерпуль" только два из пяти последних поединков, хотя перед этим одержал пять побед кряду, но оба раза он выигрывал на чужом поле. Кстати, из десяти предыдущих официальных матчей на выезде подопечные Юргена Клоппа проиграли всего один и одержали семь побед.

Интересные факты противостояния "Порту" и "Ливерпуля":

"Ливерпуль" никогда не проигрывал "Порту" в официальных встречах (4 матча)

В четырех матчах против мерсисайдцев "драконы" забили два мяча

"Порту" дважды выигрывал самый престижный клубный турнир Европы, "Ливерпуль" – пять раз

В 10 последних матчах "Ливерпуль" одержал 7 побед

Последний раз "Порту" терпел поражение 17 октября 2017 года, в матче группового этапа ЛЧ от "РБ Лейпциг" (2:3)

Ориентировочные составы на игру:

"Порту": Са – Перейра, Рейес, Рикарду, Теллес, Эррера, Оливейра, Брахими, Корона, Марега, Соарес.

"Ливерпуль": Кариус – Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

Прогноз на матч "Порту" – "Ливерпуль":

Команды четырежды играли между собой в еврокубках, причем последние две встречи проходили в рамках Лиги чемпионов. В сезоне 2007/08 соперники встречались на групповой стадии. В Порту была зафиксирована ничья 1:1, а в Англии "Ливерпуль" одержал уверенную победу со счетом 4:1. У португальского клуба есть серьезные кадровые потери. Так в предстоящем матче не сыграют два ключевых защитника – Фелипе и Маркано. У англичан все основные игроки в строю, поэтому в этой паре мерсисайдцев действительно можно назвать фаворитами.

Букмекеры отдают небольшое преимущество "Ливерпулю". На победу гостей предлагается коэффициент 2.35, а на викторию "драконов" – 3.15. Ничья оценивается с коэффициентом 3.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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