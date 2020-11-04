Пятеро "россиян" вызваны в сборную Швеции на ноябрьские матчи
Тренерский штаб сборной Швеции огласил список из 26 футболистов, которые смогут принять участие в товарищеском матче с Данией (11 ноября), а также поединках Лиги наций с командами Хорватии (14 ноября) и Франции (17 ноября).
В сборную Швеции вызваны пять футболистов из российских клубов: Маркус Берг, Виктор Классон, Кристоффер Ольссон (все - "Краснодар"), Джордан Ларссон ("Спартак") и Карл Старфельт ("Рубин").
Полностью состав сборной Швеции выглядит так:
вратари: Карл-Йохан Йонссон ("Копенгаген"), Кристоффер Нурдфельдт ("Генчлербирлиги"), Робин Ольсен ("Эвертон").
защитники: Пьер Бенгтссон ("Бастия"), Маркус Даниэльссон ("Далянь Ифан"), Филип Хеландер ("Рейнджерс"), Маттиас Юханссон ("Генчлербирлиги"), Эмиль Крафт ("Ньюкасл"), Микаэль Лустиг (АИК), Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед"), Мартин Ульссон ("Хельсинборг"), Карл Старфельт ("Рубин").
полузащитники и форварды: Маркус Берг, Виктор Классон, Кристоффер Ольссон (все - "Краснодар"), Джордан Ларссон ("Спартак"), Йенс Каюсте ("Мидтъюлланд"), Альбин Экдаль ("Сампдория"), Эмиль Форсберг ("РБ Лейпциг"), Александер Исак ("Реал Сосьедад"), Деян Кулушевски ("Ювентус"), Себастиан Ларссон (АИК), Робин Квайсон ("Майнц"), Кен Сема ("Удинезе"), Маттиас Сванберг ("Болонья"), Густав Свенссон ("Сиэтл Саундерс").
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|6
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|6
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|4
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|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4