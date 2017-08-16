Пятиматчевая дисквалификация Роналду оставлена в силе

Королевская испанская федерация футбола отклонила апелляцию "Реала" об отмене или сокращении дисквалификации португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает Deportes Cuatro.

По сведениям издания, пятиматчевая дисквалификация форварда оставлена в силе.

Напомним, что португалец был удален в первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1). Получив красную карточку, форвард толкнул арбитра Рикардо Бенгоэчеа.

Таким образом, 32-летний Роналду пропустит ответный матч Суперкубка Испании, а также четыре стартовых поединка Ла Лиги.

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