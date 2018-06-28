Пятнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 28 июня

Сегодня на Чемпионате Мира играми в группах "H" и "G" завершится групповой этап. Так в первом квартете путевки в 1/8 финала турнира будут разыграны в матчах Сенегал - Колумбия и Япония - Польша. Последними же свои матчи в группе сыграют Англия и Бельгия, которые разыграют в очном поединке первое место, и Панама с Тунисом.

Превью к матчу Сенегал - Колумбия

Превью к матчу Япония - Польша

Превью к матчу Англия - Бельгия

Превью к матчу Панама - Тунис

На клубном уровне сегодня могут быть оформлены трансферы

Жереми Бога из "Челси" в "Сассуоло"

Вильяма Бьянды из "Ланса" в "Рому"

Маттео Политано из "Сассуоло" в "Интер"

Муктара Диакаби из "Лиона" в "Валенсию"

Душана Тадича из "Саутгемптона" в "Аякс"

Баса Доста из "Спортинга" (Лиссабон) в "Фенербахче".

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