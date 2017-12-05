Пятницкий: "Спартак" - более опасен, чем "Ливерпуль"

Известный в прошлом футболист Андрей Пятницкий высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги Чемпионов, в котором московский "Спартак" сыграет на выезде против английского "Ливерпуля".

"Соперники - примерно равны, и для "Спартака", имея в своем составе игроков, которые могут решить исход матча своими индивидуальными действиями, не имеет значения - первым номером играть или вторым. Но побаиваться будут обе команды, поскольку результат нужен и тем, и другим, и предпочтут играть осторожно. В этом матче "Спартак" будет более опасен, чем "Ливерпуль", - цитирует бывшего футболиста Евро-футбол.

Напомним, о предстоящем матче также высказался Матип. | soccernews.ru