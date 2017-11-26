Пятницкий: "Спартак" смотрится гораздо мощении "Зенита" и уверенно победит"

Бывший футболист "Спартака" Андрей Пятницкий уверен в победе "красно-белых" над "Зенитом" в матче 18-го тура чемпионата России.

"На мой взгляд, сегодняшний "Спартак" выглядит намного мобильнее, у команды стабилизировалась игра. По сравнению с "Зенитом" "красно-белые" гораздо мощнее смотрятся в атаке. Не зря в таких матчах побеждает та команда, которая забивает много голов. И в подобных встречах разгромный счет на табло – не редкость.

Мы видим, как петербуржцы неплохо выступают на международной арене и как нестабильно показывают себя во внутреннем чемпионате. Меня, мягко говоря, удивил результат с "Локомотивом", когда команда потерпела разгромное поражение от гостей на своем новом стадионе.

А у "Спартака", наоборот, в Лиге чемпионов матчи чередуются: то хорошие, то плохие. Зато во внутреннем чемпионате "Спартак" набрал ход, и игра с "Краснодаром" подтверждает этот тезис. Я думаю, что "красно-белые" разделаются с "Зенитом" так же, как и с "быками". Я думаю, что будет разгром "Зенита". "Спартак" уверенно победит", – приводят слова Пятницкого российские СМИ.

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится 27 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

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