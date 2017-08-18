Пятницкий: "Спартак" включится в борьбу за золотые медали"

Экс-хавбек "Спартака" Андрей Пятницкий считает, что "красно-белые" еще способны прибавить в этом сезоне.

В чем причина неудач "Спартака"? Их несколько. Ряд ведущих футболистов команды – Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов – в составе сборной России играли на Кубке Конфедераций. Подготовка к этому турниру, участие в нем выхолостило игроков, и времени для того, чтобы отдохнуть, набраться новых эмоций у них не было. Сказывается, безусловно, и травма Романа Зобнина, который выбыл более чем на полгода. Возможно, кто-то из спартаковцев еще и почиет на лаврах прошлого сезона. Но чемпионат России – такой турнир, где расслабляться нельзя ни в коем случае. Да, в прошлом сезоне "Спартак" пусть и в упорной борьбе, но выиграл золото. Выиграл заслуженно. Но так получилось, что главные конкуренты – ЦСКА, "Зенит" и другие – в тот момент оказались слабы. Сейчас же они прибавили. Тот же "Зенит" пригласил на пост главного тренера знаменитого итальянского специалиста Роберто Манчини, приобрел сильных футболистов. Впрочем, я думаю, что уже в скором времени "Спартак" придет в себя, тренерский штаб и руководство проведут работу, и команда включится в борьбу за золотые медали. Тем более, что по атакующему потенциалу "Спартак" – один из лучших", - приводят слова Пятницкого российские СМИ.

Напомним, что после шести туров "Спартак" занимает лишь девятое место в Премьер-лиге.

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