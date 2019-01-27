Пятое поражение "Интера" в сезоне в видеообзоре матча Серии А против "Торино"

Теги интер миланторино

Пятое поражение "Интера" в сезоне в видеообзоре матча Серии А против "Торино"
В матче 21-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде уступил "Торино" со счетом 0:1. Единственный гол в первом тайме забил Армандо Иццо.

Видео: "Торино" - "Интер" - 1:0.

Не пропустите: "Интер" летом может потерять одного из ключевых игроков. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Один из лидеров "Спартака" может перейти в китайский клуб

Один из лидеров "Спартака" может перейти в китайский клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 20 56
2 Наполи Наполи 21 48
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Милан Милан 21 35
5 Рома Рома 21 34
6 Сампдория Сампдория 21 33
7 Лацио Лацио 20 32
8 Аталанта Аталанта 21 32
9 Фиорентина Фиорентина 21 30
10 Сассуоло Сассуоло 21 29
11 Парма Парма 21 28
12 Торино Торино 20 27
13 СПАЛ СПАЛ 21 21
14 Кальяри Кальяри 21 21
15 Дженоа Дженоа 20 20
16 Удинезе Удинезе 21 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 21 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 21 13
20 Кьево Кьево 21 8
Полная таблица

топ-5 тегов