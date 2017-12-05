Пятов: "Буду не против сыграть 5:5 с "Манчестер Сити", но пробиться в плей-офф"



Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассуждает о предстоящем матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити".

"Для нас самая главная мотивация – престижность Лиги чемпионов и участие в плей-офф. Буду не против сыграть 5:5, но пробиться в плей-офф. Хотя куда важнее в обороне не пропустить. Тогда наши шансы на ничью и выход в плей-офф будут у нас значительно выше. Не могу никого выделить в "Сити". Там единая команда, а руководит такой сильный тренер как Гвардиола", - приводят слова Пятова украинские СМИ.

Напомним, что украинскому клубу достаточно набрать одно очко, чтобы пробиться в 1/8 финала.

Матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится 6 декабря и начнется в 22.45 по московскому времени.

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