Пятов: "Нам терять нечего"
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал победу над Косово и поделился ожиданиями от матча с Хорватией.
"К Хорватии успеем восстановиться. Нам терять уже нечего. Нас устраивает только победа. Тренеры расскажут нам, как правильно действовать против Хорватии. Мы будем действовать исключительно по их установке, так, как они нам скажут.
Что касается игры с Косово, то в первом тайме были моменты, которые, к сожалению, мы не реализовали. Надо было забить первый гол и играть дальше. К счастью, это удалось. Мы изучили соперника и знали его сильные стороны. Удалось успешно сыграть на стандартах, все ребята четко знали свои позиции и справились со своими задачами" - приводят слова Пятова украинские СМИ.
Смотрите также обзор матча Косово - Украина. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Без мотивации и без шансов: Германия принимает Азербайджан
-
Туристическая поездка в Прибалтику: Англия гостит в Литве
-
Один шаг до чемпионата мира: Польша принимает Черногорию
-
Нидерланды обыграли Беларусь и сохранили призрачные шансы на второе место
-
Франция побеждает в Софии и лишает шансов Болгарию на поездку в Россию
Лента новостей
-
Пирло: "Был удивлен тем, что игроки "Баварии" добивались отставки Анчелотти"
-
Роналду опубликовал новое семейное фото
-
"Ювентус" намерен предложить своего вингера "Реалу"
-
"Спартак" намерен продлить Попова
-
"Барселона" интересуется двумя игроками "Реала Сосьедад"
-
"Барселона" намерена продлить контракт с еще одним своим хавбеком
-
"Ливерпуль" интересуется хавбеком "Байера"
-
Кирьяков: "Зенит" выделяется на фоне остальных команд Премьер-Лиги"
-
Бывший гендир "Ювентуса": "Конте хочет вернуться в Италию"
-
В Испании вызвали обсуждения фото с дня рождения Тео Эрнандеса
-
"Челси" и "Арсенал" интересуются хавбеком "Барселоны"
-
Тарасов: "Трудно сказать - была ли игра против корейцев лучшей для сборной за последнее время"
-
Одриосола намерен отказать "Реалу"
-
Защитник ПСЖ может перебраться в "Реал"
-
Ройсом уже интересуются два клуба
-
Марлос высказался о своем дебюте в сборной Украины
-
Рамос с Пике посетили ночной клуб
-
Сразу пять ключевых игроков "Реала" рискуют перед дерби с "Атлетико" принять участие со своими сборными в плей-офф к ЧМ
-
Определился еще один участник Чемпионата Мира в России
-
"Ювентус" интересуется защитником сборной Нидерландов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Швеция
|9
|19
|2
|Франция
|8
|17
|3
|Нидерланды
|8
|13
|4
|Болгария
|8
|12
|5
|Беларусь
|8
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|9
|27
|2
|Португалия
|9
|24
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|9
|27
|2
|Северная Ирландия
|9
|19
|3
|Чехия
|9
|12
|4
|Норвегия
|9
|10
|5
|Азербайджан
|9
|10
|6
|Сан-Марино
|9
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|9
|18
|2
|Уэльс
|9
|17
|3
|Ирландия
|9
|16
|4
|Австрия
|9
|12
|5
|Грузия
|9
|5
|6
|Молдова
|9
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|9
|22
|2
|Дания
|9
|19
|3
|Черногория
|9
|16
|4
|Румыния
|9
|12
|5
|Армения
|9
|6
|6
|Казахстан
|9
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|9
|23
|2
|Шотландия
|9
|17
|3
|Словакия
|9
|15
|4
|Словения
|9
|14
|5
|Литва
|9
|6
|6
|Мальта
|9
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|9
|25
|2
|Италия
|9
|20
|3
|Албания
|9
|13
|4
|Израиль
|9
|12
|5
|Македония
|9
|8
|6
|Лихтенштейн
|9
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|9
|16
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|9
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|9
|19
|2
|Хорватия
|9
|17
|3
|Украина
|9
|17
|4
|Турция
|9
|14
|5
|Финляндия
|9
|8
|6
|Косово
|9
|1