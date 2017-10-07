Пятов: "Нам терять нечего"

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Пятов: "Нам терять нечего"

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал победу над Косово и поделился ожиданиями от матча с Хорватией.

"К Хорватии успеем восстановиться. Нам терять уже нечего. Нас устраивает только победа. Тренеры расскажут нам, как правильно действовать против Хорватии. Мы будем действовать исключительно по их установке, так, как они нам скажут.

Что касается игры с Косово, то в первом тайме были моменты, которые, к сожалению, мы не реализовали. Надо было забить первый гол и играть дальше. К счастью, это удалось. Мы изучили соперника и знали его сильные стороны. Удалось успешно сыграть на стандартах, все ребята четко знали свои позиции и справились со своими задачами" - приводят слова Пятова украинские СМИ.

Смотрите также обзор матча Косово - Украина. | http://soccernews.ru

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