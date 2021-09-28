Пятов не смог побить антирекорд Акинфеева в Лиге чемпионов

Теги андрей пятовшахтер донецкцска москваигорь акинфеев

Пятов не смог побить антирекорд Акинфеева в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Андрея Пятова/Автор неизвестен

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов прервал серию матчей с пропущенными голами в Лиге чемпионов.

В матче 2-го тура группового этапа "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" со счетом 0:0. Таким образом, Пятов остановился на 27 подряд матчах с пропущенными мячами. Благодаря этому устоял антирекорд вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который пропускал голы в 39 матчах подряд (43 матча подряд с учетом квалификационных раундов).

В нынешнем сезоне 37-летний Пятов провел за "Шахтер" девять матчей и пропустил шесть голов.

Не пропустите: Барриос назвал цель "Зенита" в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Салах вышел на второе место среди лучших африканских бомбардиров Лиги чемпионов

Салах вышел на второе место среди лучших африканских бомбардиров Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов