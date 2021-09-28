Пятов не смог побить антирекорд Акинфеева в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Андрея Пятова/Автор неизвестен

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов прервал серию матчей с пропущенными голами в Лиге чемпионов.

В матче 2-го тура группового этапа "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" со счетом 0:0. Таким образом, Пятов остановился на 27 подряд матчах с пропущенными мячами. Благодаря этому устоял антирекорд вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который пропускал голы в 39 матчах подряд (43 матча подряд с учетом квалификационных раундов).

В нынешнем сезоне 37-летний Пятов провел за "Шахтер" девять матчей и пропустил шесть голов.

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