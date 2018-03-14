Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов подвел итоги матча с "Ромой" (0:1) в 1/8 финала ЛЧ (первая игра - 2:1).

"В первом тайме мы хорошо выглядели. Многие аспекты игры у нас получались, кое-что не получалось. Допустили ошибку, и это выбило нас из колеи. Долго не могли прийти в себя. Но я считаю, что вдесятером мы играли лучше, чем в полном составе.

Хотел бы отметить атмосферу на "Стадио Олимпико". Почти полный стадион – это 12-й игрок. В таких условиях всегда приятно играть. К сожалению, в Украине мы редко играем в таких условиях.

На матче было достаточно много наших фанатов. Когда в день игры гуляли по городу, то очень много фотографировались с фанатами. Я слышал их поддержку и даже на разминке обратил внимание, как они кричали "Шахтер". Это было очень приятно и важно для нас", - сказал страж ворот.

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