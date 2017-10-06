Пятов признан лучшим игроком "Шахтёра" в сентябре

Голкипер "Шахтёра" Андрей Пятов признан лучшим игроком команды по итогам сентября, сообщает официальный сайт "горняков".

33-летний страж ворот стал победителем голосования болельщиков, набрав 55 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил Тайсона (19%) и Фреда (9%).

В сентябре Пятов сыграл за "Шахтёр" 5 матчей, в которых пропустил 6 голов.

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