Пятов признан лучшим игроком "Шахтёра" в сентябре
Голкипер "Шахтёра" Андрей Пятов признан лучшим игроком команды по итогам сентября, сообщает официальный сайт "горняков".
33-летний страж ворот стал победителем голосования болельщиков, набрав 55 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил Тайсона (19%) и Фреда (9%).
В сентябре Пятов сыграл за "Шахтёр" 5 матчей, в которых пропустил 6 голов.
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|Мариуполь
|10
|15
|7
|Заря Луганск
|11
|11
|8
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|11
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|9
|Звезда Кропивницкий
|11
|9
|10
|Сталь Каменское
|11
|8
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|Карпаты Львов
|11
|8
|12
|Черноморец Одесса
|11
|6