Пятов, Рамос и Кейн попали в символическую сборную квалификации Евро-2020

Стала известна символическая сборная квалификации Евро-2020 по версии УЕФА.

Вратарь: Андрея Пятов (Украина);

Защитники: Рагнар Сигурдссон (Исландия), Мерих Демирал (Турция), Серхио Рамос (Испания);

Полузащитники: Иоаннис Кусулос (Кипр), Эран Захави (Израиль), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды), Бернарду Силва (Португалия);

Нападающие: Мемфис Депай (Нидерланды), Харри Кейн (Англия), Рахим Стерлинг (Англия).

