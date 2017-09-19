Пятов рассказал, кто был его кумиром в детстве
Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, на кого равнялся в детстве.
"Если брать голкиперов из-за рубежа, то в детстве равнялся на Джанлуиджи Буффона. Даже в солидном возрасте итальянец всё ещё демонстрирует своё мастерство. Из отечественных вратарей, конечно, равнялся на Александра Шовковского.
Кроме того, я с Кропивницкого, поэтому раньше пристально следил за Ильёй Близнюком. Помню, как ещё маленьким подавал мячи. Тогда, конечно, хотел выступать и за свою местную команду - "Звезду". Смотрел и европейские чемпионаты: "Манчестер Юнайтед" и "Милан" были очень сильными. Самой большой мечтой было попасть в сборную Украины" - приводят слова Пятова украинские СМИ.
Читайте также: Суркис пообещал не отпускать игроков "Динамо" в сборную Украины. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Ари вернется на поле в ноябре
-
Карвахаль: "Я бы солгал, если бы сказал, что не думал о капитанской повязке"
-
Эррера продлит соглашение с "Манчестер Юнайтед"
-
Путь на вершину: "Шальке" против "Баварии"
-
Новая жертва для "Барселоны": на "Камп Ноу" ожидают "Эйбар"
-
В рамках третьего раунда Кубка лиги "Ливерпуль" навестит "Лестер"
-
Кроос вернулся в строй
-
Пятов рассказал, кто был его кумиром в детстве
-
Кришито: "У нас собраны профессионалы, поэтому мы показываем хороший футбол"
-
"Эспаньол" - "Сельта" - 2:1 (обзор)
-
"Эспаньол" одержал победу над "Сельтой"
-
Невилл: "Валенсия просто великолепен, он сильный, быстрый, поддерживает атаку и не делает ошибок"
-
Клопп: "Я очень счастлив, что у нас есть Соланке"
-
Хеведес вернулся в общую группу
-
20 лучших игроков, с которыми работал Гвардиола
-
Семин недоволен судейством в матче против "Амкара"
-
Строотман: "Для сборной Нидерландов настали сложные времена"
-
Гаджиев: "В целом, в обороне сыграли очень надежно"
-
"Зенит" - "Уфа" - 3:0 (обзор)
-
В Питере без сенсаций: "Зенит" громит "Уфу"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|8
|22
|2
|Шахтер Донецк
|9
|22
|3
|Ворскла
|9
|17
|4
|Верес Ровно
|9
|15
|5
|Мариуполь
|8
|14
|6
|Олимпик Донецк
|9
|13
|7
|Заря Луганск
|9
|9
|8
|Звезда Кропивницкий
|9
|8
|9
|Александрия
|9
|7
|10
|Карпаты Львов
|9
|7
|11
|Сталь Каменское
|9
|6
|12
|Черноморец Одесса
|9
|5