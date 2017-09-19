Пятов рассказал, кто был его кумиром в детстве

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, на кого равнялся в детстве.

"Если брать голкиперов из-за рубежа, то в детстве равнялся на Джанлуиджи Буффона. Даже в солидном возрасте итальянец всё ещё демонстрирует своё мастерство. Из отечественных вратарей, конечно, равнялся на Александра Шовковского.

Кроме того, я с Кропивницкого, поэтому раньше пристально следил за Ильёй Близнюком. Помню, как ещё маленьким подавал мячи. Тогда, конечно, хотел выступать и за свою местную команду - "Звезду". Смотрел и европейские чемпионаты: "Манчестер Юнайтед" и "Милан" были очень сильными. Самой большой мечтой было попасть в сборную Украины" - приводят слова Пятова украинские СМИ.

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