Пятов: "Шахтер" будет играть на победу против "Манчестер Сити"

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Пятов: "Шахтер" будет играть на победу против "Манчестер Сити"

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о настрое команды на матч шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

"Даже несмотря на форму "Манчестер Сити" мы можем рассчитывать на положительный результат. "Шахтер" не будет думать о ничьей, наша цель – победа. Тем более мы сыграем при поддержке родных болельщиков. Сейчас должны добиться успеха в предстоящих матчах внутреннего чемпионата и Кубка, чтобы в хорошем настроении подойти к встрече с "Манчестер Сити", - приводит слова Пятова официальный сайт клуба.

Напомним, что после пяти туров "Шахтер" занимает второе место в своей группе и для выхода в плей-офф команде достаточно набрать одно очко.

Матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится 6 декабря.

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