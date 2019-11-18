Пятов стал рекордсменом сборной Украины

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Пятов стал рекордсменом сборной Украины

Вратарь "Шахтёра" Андрей Пятов установил новый рекорд сборной Украины.

35-летний футболист провёл 93-й матч в составе национальной команды. Это лучший результат в истории среди голкиперов.

Страж ворот "горняков" превзошёл достижение Александра Шовковского, который в период с 1994 по 2012 год сыграл за сборную 92 раза.

Пятов является капитаном украинцев, он дебютировал в августе 2007 года, в 93 матчах пропустил 70 голов.

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