Пятов стал рекордсменом сборной Украины
Вратарь "Шахтёра" Андрей Пятов установил новый рекорд сборной Украины.
35-летний футболист провёл 93-й матч в составе национальной команды. Это лучший результат в истории среди голкиперов.
Страж ворот "горняков" превзошёл достижение Александра Шовковского, который в период с 1994 по 2012 год сыграл за сборную 92 раза.
Пятов является капитаном украинцев, он дебютировал в августе 2007 года, в 93 матчах пропустил 70 голов.
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