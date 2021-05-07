Пятов завершит карьеру в сборной Украины после Евро-2020

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Пятов завершит карьеру в сборной Украины после Евро-2020

Фото инстаграм Андрея Пятова

Вратарь "Шахтёра" Андрей Пятов собирается завершить международную карьеру, сообщает телекомпания "Футбол 1,2,3".

По информации источника, 36-летний страж ворот планирует принять участие в финальном турнире Евро-2020, после чего он попрощается со сборной Украины.

Пятов выступает за национальную команду с 2007 года, на его счету 96 матчей и 78 пропущенных голов.

На групповом этапе Евро-2020 украинская сборная сыграет с Австрией, Македонией и Нидерландами.

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