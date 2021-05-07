Пятов завершит карьеру в сборной Украины после Евро-2020
Вратарь "Шахтёра" Андрей Пятов собирается завершить международную карьеру, сообщает телекомпания "Футбол 1,2,3".
По информации источника, 36-летний страж ворот планирует принять участие в финальном турнире Евро-2020, после чего он попрощается со сборной Украины.
Пятов выступает за национальную команду с 2007 года, на его счету 96 матчей и 78 пропущенных голов.
На групповом этапе Евро-2020 украинская сборная сыграет с Австрией, Македонией и Нидерландами.
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